Гройсман объяснил необходимость повышения цен на газ на Украине

Если бы Украина не получила одобрение нового кредита от Международного валютного фонда, стране грозил бы дефолт, поэтому выполнить условие по повышению цен на газ необходимо, заявил премьер Владимир Гройсман.

«Цена на газ. У нас было только два варианта: либо минимальное повышение, о котором мы договорились, или дефолт, галопирующая инфляция, обесценивание всех сбережений. Мы выбрали вариант, который можно компенсировать субсидиями. Чтобы незащищенные люди не почувствовали повышение», – передает его слова NewsOne.

Он добавил, что кредит МВФ нужен не для того, чтобы брать новые долги, а для того, чтобы отдавать старые. Каждый год, по его словам, Украина тратит на обслуживание долгов по 5 млрд долларов.

Гройсман заявил, что каждая украинская семья, которая не сможет полностью оплатить коммунальные платежи, получит субсидию.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в свою очередь заявил, что стоимость газа для жителей Украины все равно будет меньше европейской рыночной цены, передает РИА «Новости».

Он добавил, что рынок газа в Европе является для Украины эталоном, но там недавно произошел скачок цены. Коболев затруднился сказать, будет ли в следующем году дорожать газ для населения Украины, так как «Нафтогаз» не участвовал в переговорах с МВФ.

Компания утверждает, что рентабельность продажи газа населению по новой цене относительно невысокая – около 4,5%, и решение проблемы неплатежей «является критическим для способности выполнять обязательства перед бюджетом».

Президент Украины Петр Порошенко потребовал от правительства принять меры по защите малоимущих слоев населения ввиду повышения цен на газ.

«Мы должны защитить людей, расширить программу субсидий, увеличить средства на выполнение этой программы, чтобы от роста тарифов не пострадали наименее защищенные слои населения и вообще любой, для кого это повышение является критическим», – заявил Порошенко.

Он добавил, что тарифы поднимались и ранее, и до этого именно субсидии позволили компенсировать расходы наименее защищенных слоев населения.

Накануне лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти своим решением по цене на газ бросили украинцев в «рабство» МВФ. А спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что повышения тарифов на газ избежать нельзя и посоветовал смириться с этим.

Правительство Украины на прошлой неделе приняло решение о повышении с 1 ноября 2018 года цен на газ для жителей на 23,5% ради соглашения с МВФ о новых траншах.