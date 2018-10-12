Украинцев призвали смириться с ценой на газ ради «будущей богатой» страны

Повышения тарифов на газ на Украине избежать нельзя, от этого зависит поддержка со стороны МВФ, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.

В заявлении, опубликованном на сайте Рады, говорится, что «на пути к будущей могучей, богатой, современной Украине» приходится принимать непопулярные решения. Вину за необходимость «жестких экономических реформ» Парубий возложил на «популистов прошлого», из-за которых, по его словам, Украина оказалась «в очень тяжелых экономических обстоятельствах».

Парубий сослался на опыт «шоковых реформ» Польши, Чехии, Словакии, и Венгрии.

Он заявил, что лично «призвал международных партнеров снять с повестки дня вопрос повышения цены на газ».

Парубий подчеркнул, что от повышения тарифов зависит поддержка со стороны МВФ, без которой Украину ждет экономический кризис. Он напомнил, что соответствующие обязательства перед МВФ Украина взяла еще в 2008 году.

Напомним, по требованию МВФ правительство Украины приняло решение о повышении с 1 ноября 2018 года цен на газ для жителей на 23,5%.