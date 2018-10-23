«Нафтогазу» выдана «лицензия на убийство» должников

На Украине зимой могут замерзнуть целые города, заявил депутат Верховной рады Александр Вилкул.

Он сообщил, что украинские власти разрешили «Нафтогазу» даже при минусовой температуре «за долги отключать у людей газ». Вилкул назвал это «лицензией на убийство», передает «112 Украина».

«То есть могут целые города отключаться от газа – от тепла», – приводит его слова РИА «Новости».

Вилкул сообщил, что за пять лет «долги по коммуналке выросли в семь раз» – до 38 млрд гривен (более 88 млрд рублей), так как «у людей просто банально нет денег».