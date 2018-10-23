Газ для населения Украины подорожал на 23,5%

С 1 ноября цена на газ для населения Украины в очередной раз увеличивается, сообщают информационные агентства.

Газ подорожал на 23,5%. Теперь за 1 тыс. куб. м придется платить 8 тыс. 550 гривен (примерно 305 долларов), передает ТАСС.