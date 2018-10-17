Киев попытался скрыть планы нового повышения цен на газ

В четверг на сайте украинского правительства опубликовали и тут же удалили проект постановления об условиях и цене поставок газа на Украине, но содержание документа обнародовали СМИ.

Постановление утверждено на внеочередном заседании 19 октября. Оно необходимо для программы финансирования со стороны МВФ на 3,9 млрд долларов. В документе говорится об условиях поставок газа населению и предприятиям ТКЭ с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2020 года, пишут «Украинские новости».

С 1 мая 2019 года цены на газ для населения вырастут до 10 тыс. гривен (около 353 долларов) за 1 тыс. куб. м, а с 1 января 2020 года – до 12 тыс. гривен (около 424 долларов), передает РИА «Новости».

Напомним, правительство Украины приняло решение о повышении с 1 ноября 2018 года цен на газ для жителей на 23,5%, ради соглашения с МВФ о новых траншах.