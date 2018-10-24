Стало известно о новом росте цен на газ на Украине

Цена на газ для населения Украины может вырасти еще на 40% по договоренности с Международным валютным фондом (МВФ), сообщил источник.

Программа сотрудничества с МВФ предполагает доведение цены на газ до рыночного уровня, а значит, она может вырасти еще на 40%, сообщил источник «Экономической правде».

Однако на этот раз, по словам источника, речь идет не о разовом повышении, а поэтапном, в течение года.

«В МВФ уверены, что не выполнить такие «льготные условия» повышения цены на газ Украина не сможет», – сообщил источник.

По его данным, повышение цены предполагается провести весной и осенью 2019 года.

В понедельник премьер Украины Владимир Гройсман заявлял, что пришлось повысить цены на газ по требованию Международного валютного фонда, так как в ином случае Украине грозил бы дефолт.

Ранее лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко говорил, что украинские власти своим решением по цене на газ бросили украинцев в «рабство» МВФ.

В пятницу правительство Украины приняло решение о повышении с 1 ноября 2018 года цен на газ для жителей на 23,5%, ради соглашения с МВФ о новых траншах.