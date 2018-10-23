Эксперт рассказал о выгоде Тимошенко от российских санкций

Российские санкции против Украины – это отличная новость для Юлии Тимошенко, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Абзалов. Благодаря этому против нее не будут играть как против пророссийского кандидата.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов отметил, что Россия включила в свой санкционный список высокопоставленных украинских чиновников. Например, в него попал глава украинского МВД Арсен Аваков и политические игроки, которые имеют серьезный электоральный потенциал на предстоящих выборах, в том числе лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко.

«Это сильный психологический ход, чтобы против Тимошенко не играли как против пророссийского кандидата. Это очень хорошая новость для Тимошенко. Она сможет сразу отбиться от пророссийской составляющей и спокойно продавливать свою тему, связанную с социально-экономическим развитием Украины», – сказал Абзалов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева. В список лиц, которых затронут спецмеры, попали сын президента Украины Петра Порошенко Алексей и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.

Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц. Среди физических и юридических лиц, на которых будут распространяться санкции, – судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной рады Украины VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины.

При этом правительство оставляет за собой право отмены специальных экономических мер в отношении Украины, если Киев снимет ограничения в отношении граждан и компаний России.