Масштабные учения ЧФ прошли в Крыму

На полуострове прошли крупные военные учения Черноморского флота: в них приняли участие десант и авиация, рассказал начальник отдела информационного обеспечения флота Алексей Рулев.

Масштабные военные учения Черноморского флота (ЧФ) с участием десанта и авиации прошли в Крыму, сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота капитан 2-го ранга Алексей Рулев.

«Более 3 тыс. военнослужащих армейского корпуса ЧФ приняли участие в двусторонних бригадных тактических учениях на межвидовом полигоне Опук в Крыму», – цитирует Рулева ТАСС.

Морская пехота Черноморского флота высадилась на побережье и под прикрытием авиации Южного военного округа вступила в бой за высадку десанта.

Подразделения заняли прибрежный участок и продвинулись вглубь позиций «врага». Условным противником выступила бригада береговой обороны армейского корпуса флота, артиллерия и воздушный десант.

На участке зайдействовали свыше 200 единиц военной спецтехники, включая САУ «Нона-С», гаубицы «Гвоздика» и т.д.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал крупные учения ВСУ в Азовском море.

Также сейчас Украина проводит на своей территории учения «Чистое небо-2018» с 10 странами НАТО.