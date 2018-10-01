На Украине начались учения с авиацией НАТО

На аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области Украины начались многонациональные воздушные военные учения «Чистое небо – 2018», в которых принимают участие ВВС ряда стран НАТО, сообщила пресс-служба минобороны страны.

«На аэродром Староконстантинов были передислоцированы личный состав и самолеты воздушных сил ВС Украины. Знаменательным событием стал прилет самолетов F-15 144-го истребительного крыла национальной гвардии штата Калифорния», – передает ТАСС сообщение минобороны.

Цель учений, как заявляет ведомство, заключается в повышении уровня подготовки экипажей при выполнении заданий в коалиции, а также в повышении «взаимосовместимости с воздушными силами США и других стран – членов НАТО».

Учения пройдут до 19 октября. В них принимает участие авиация Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США.

На прошлой неделе минобороны Украины анонсировало проведение этих учений, отмечая, что со стороны Украины в них примут участие около 20 самолетов, вертолетов и беспилотников.