МЧС и Минобороны получат беспилотные «летающие внедорожники»

В России для целей Минобороны и МЧС разрабатывается «летающий внедорожник» со сверхкоротким взлетом и посадкой, который сможет выполнять полеты в беспилотном режиме, сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

Проект по созданию «летающего внедорожника», разработанный ФПИ и компанией «ПромСервис», получил название «транспортный самолет сверхкороткого взлета и посадки с гибридной силовой установкой». Научно-технический совет ФПИ одобрил основные детали проекта, сообщает «Экономика сегодня».

Документ предполагает, что взлет, управление и посадку транспортного средства сможет осуществлять оператор, не имеющий специальных навыков. Кроме того, аппарат сможет передвигаться в полностью автоматическом режиме. Дальность полета составит 1 тыс. километров при скорости в 250 километров в час. Вес полезной нагрузки – до 500 килограммов.

Первый полет запланирован на 2022 год. Ожидается, что «летающий внедорожник» будет поставлен Минобороны и МЧС.