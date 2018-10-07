Стинг потребовал от Мэй отказаться от Brexit

Известные британские музыканты направили открытое письмо премьер-министру страны Терезе Мэй, в котором выступили против Brexit, сообщает The Guardian.

Автор письма – ирландец Боб Гелдоф. Его также подписали Стинг, Эд Ширан, Рита Ора, Деймон Албарн, передает RT.

В письме указывается на «непоправимый ущерб», который нанесет культурному влиянию Британии выход из ЕС.

В сентября Мэй заявила, что переговоры с ЕС по Brexit зашли в тупик.