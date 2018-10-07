Партия «русского мэра Риги» Нила Ушакова победила на выборах в Латвии

На парламентских выборах в Латвии победу одержала партия «Согласие», которая набрала 19,91% голосов, следует из данных Центризбиркома республики; партию возглавляет русскоязычный мэр Риги Нил Ушаков.

На втором месте оказалась партия KPV LV с 14% голосов, третье место заняла Новая консервативная партия (НКП) с 13,6%, передает «Интерфакс».

В конце июня депутат Европарламента от Латвии Артис Пабрикс высказался против работы в правительстве социал-демократической партии «Согласие» во главе с Ушаковым, так как он, по мнению Пабрикса, «прокремлевский политик».

Нил Ушаков, лидер партии «Согласие», известен как политик, который активно пользуется русским языком, за что его неоднократно штрафовали власти республики. Ушаков также заявлял, что одобренная правительством Латвии реформа по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык обучения является огромной ошибкой и политической провокацией.

Также газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о «русофобском» скандале вокруг Ушакова, который приглашал ныне покойного Джона Маккейна в свою команду в преддверии выборов в Сейм.

В прошлом году Ушаков был переизбран на пост мэра Риги.