Кабмин Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык

Латвийское правительство одобрило предложение министерства образования и науки республики о переводе школ национальных меньшинств на обучение на латышском языке.

Реформа предусматривает постепенный переход с 1 сентября 2019 года на обучение в школах нацменьшинств на латышском языке, чтобы уже в 2021 году учебный процесс обеспечивался только на госязыке. Чтобы эта реформа вступила в силу, ее должен утвердить Сейм (парламент) республики, передает ТАСС.

Глава Минобрнауки Карлис Шадурскис выразил надежду, что законодательный орган одобрит ее уже этой весной.

«Сегодня рассматриваем в правительстве, а затем законопроекты об образовании и о всеобщем образовании будут переданы в Сейм. Я надеюсь, что депутаты Сейма быстро, энергично и творчески приступят к работе и уже во время весенней сессии это станет законом», – сказал он.

По словам Шадурскиса, на сегодняшний день порядка 20% школьников плохо владеют госязыком.

В конце ноября мэр Риги Нил Ушаков сообщил, что в ответ на намерение латвийских властей обязать школы нацменьшинств обучать детей на латышском языке власти столицы Латвии собираются обеспечить дополнительные занятия по предметам на родном языке.

В августе 2017 года в Латвии школьникам запретили сдавать экзамены на русском языке, а в мае было предложено увеличить штраф за «необоснованное употребление» русских слов.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД в ноябре, решение правительства изгнать русский язык из классов подарило русской общине Латвии «второе дыхание». В стране был воссоздан Штаб защиты русских школ, начались митинги протеста.