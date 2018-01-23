Мэр Риги назвал провокацией перевод русских школ на латышский язык

Огромной ошибкой и политической провокацией является одобренная правительством Латвии реформа по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык обучения, заявил мэр Риги Нил Ушаков.

«Огромная ошибка латвийского правительства. Воспринимать это можно только и единственно как политическую провокацию, которая вредит и качеству образования, и стабильности страны», – написал Ушаков в Facebook.

Также он отметил, что «в этой ситуации главным решением становится программа Рижской думы, которая будет введена уже в 2019 году». Суть этой программы заключается в дополнительных занятиях на родном языке, которые будут оплачены думой.

«За счет этого мы сохраним и качество образования, и защитим права национальных меньшинств. Впереди еще много непростой работы, но ни детей, ни школы, ни образование мы в обиду не дадим», – добавил Нил Ушаков.

Ранее сообщалось, что правительство Латвии одобрило предложение министерства образования и науки республики о переводе школ национальных меньшинств на обучение на латышском языке.

В августе 2017 года школьникам Латвии запретили сдавать экзамены на русском языке.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, решение правительства изгнать русский язык из классов подарило русской общине Латвии «второе дыхание». В стране был воссоздан Штаб защиты русских школ, протестные акции.

Также газета ВГЛЯД отмечала, что Нила Ушакова часто упрекают в сговоре с властями Латвии. Это послужило одной из причин возвращения в политику влиятельного евродепутата Татьяны Жданок, которая обещает дать Ушакову бой и защитить интересы русских школ.