Конгресс утвердил поддержанного Трампом судью Верховного суда вопреки протестам

Сенат Соединенных Штатов утвердил Бретта Кавано судьей Верховного суда под крики протестующих, из-за которых вице-президент США Майкл Пенс несколько раз был вынужден останавливать процедуру голосования, сообщил телеканал CNN.

Назначение Кавано поддержали 50 сенаторов, против высказались 48, еще один сенатор воздержался и один отсутствовал, передает ТАСС.

Телеканал отмечает, что протестующие активно пытались помешать проведению голосованию по кандидатуре Кавано.

Накануне полиция Капитолия задержала более 300 демонстрантов, нарушивших порядок проведения митингов и собраний.

Напомним, Трамп вступился за судью Кавано, которого американка Блези Форд обвинила в изнасиловании, якобы произошедшем более 30 лет назад.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о влиянии дела Кавано на политическую ситуацию в США.