Полиция Капитолия задержала более 300 протестующих «за незаконную демонстрацию»

Глава пресс-службы полиции Капитолия Ева Малецки сообщила, что в зданиях, входящих в комплекс строений Сената США, были задержаны более 300 демонстрантов, нарушивших законодательство Вашингтона о порядке проведения митингов и собраний.

В полиции Капитолия, которая занимается охраной Конгресса и обеспечением его безопасности, заявили, что в атриуме офисного здания Сената правоохранителями были задержаны 293 человека, еще девять человек задержали на четвертом этаже другого офисного здания, передает ТАСС.

По словам Малецки, всем задержанным были предъявлены обвинения в нарушении законодательства американской столицы, согласно которому проводить демонстрации в зданиях комплекса Конгресса запрещено.

В полиции Капитолия заверили, что после оформления документов все задержанные были отпущены.

При этом в правоохранительных органах не смогли подтвердить сообщения о задержании модели Эмили Ратаковски и актрисы Эми Шумер, сославшись на большое количество оформленных документов.

По сведениям американского издания The Hill, сотни демонстрантов собрались на территории Конгресса США в знак протеста против утверждения на пост судьи Верховного суда Соединенных Штатов Бретта Кавано, который подозревается в сексуальных домогательствах.

Между тем, по сообщениям The Wall Street Journal, отчет ФБР по итогам краткого расследования обвинений, выдвинутых против Кавано, не содержит никаких подтверждений совершения им указанных противоправных действий.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о влиянии дела Кавано на политическую ситуацию в США.