США навязали Канаде и Мексике условие по ограничению торговли с Китаем

Министр торговли Соединенных Штатов Уилбур Росс заявил, что новое торговое соглашение США, Мексики и Канады (USMCA) включает положение об ограничении сделок в сфере торговли с Китаем.

Министр пояснил, что, согласно этому пункту соглашения, если какое-либо из трех государств (США, Мексики и Канады) заключит торговую сделку со «страной с нерыночной экономикой», то другие участники договора через шесть месяцев смогут выйти из USMCA, сформировав между собой торговое соглашение на двусторонней основе, передает ТАСС.

Это положение Росс назвал «попыткой закрыть лазейки» в торговых сделках, которые Китай использовал для «легитимизации» своих действий в сферах торговли, интеллектуальной собственности и субсидирования промышленности.

Отвечая на вопрос о том, намерены ли Соединенные Штаты включать такое положение в другие торговые соглашения, например с Японией или ЕС, американский министр сказал: «Посмотрим».

Вместе с тем, он подчеркнул, что прецедент создан, и в дальнейшем Соединенным Штатам будет легче включать это положение в тексты новых торговых договоров.

«Люди могут прийти к пониманию того, что это одно из наших непременных условий для заключения сделки», – заявил Росс в интервью Reuters.

Министр торговли Соединенных Штатов призвал не ждать значительного продвижения в урегулировании торгового спора с Китаем до промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в начале ноября.

Напомним, в понедельник Соединенные Штаты смогли договориться с Канадой о перезаключении на новых условиях Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Аналогичных договоренностей с Мексикой США достигли в конце августа.

Тем временем в Белом доме объявили об изменении отношения к Китаю, подчеркнув, что теперь в большей степени склонны рассматривать Пекин не как партнера в экономической сфере, а как стратегического соперника Соединенных Штатов.