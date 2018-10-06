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6 октября, суббота | Последнее обновление — 05:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:США навязали Канаде и Мексике условие по ограничению торговли с Китаем
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Как россиян заставят отказаться от доллара
Почему Трампу с Кимом не дали Нобелевскую премию мира
В России может появиться аэропорт имени Достоевского, но не Сталина
Зачем власти Украины начали дипломатическую войну с членом ЕС
Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий
Мы недооцениваем угрозу со стороны рептилоидов
Антон Крылов, журналист
Рептилоиды живут по соседству от нас, и их уже больше миллиона. Рептилоиды пока что не правят миром, но уже близки к этому. И от того, что регулярно саморазоблачаются, легче не становится. Подробности...
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Сегодня удалось исцелить и очистить Нобелевскую премию мира
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Денис Муквеге – гинеколог, что спас более 50 тысяч женщин, подвергшихся жесточайшим изнасилованиям. Теперь этот человек может считаться спасителем еще и Нобелевской премии мира. Но слушать доктора Муквеге более минуты сложно. Подробности...
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Девушки перешли прямиком в гей-фантастику
Сергей Лукьяненко, писатель
Сейчас все девушки, которые раньше писали о нежной любви к романтическим космопришельцам, торопливо строчат страстные эротико-порнографические тексты. Вот чего народ жаждет-то на самом деле! Подробности...
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Умер Роман Карцев
Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсультПодробности...
Ушел из жизни певец Шарль Азнавур
Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев ЛещенкоПодробности...
Чудовищное землетрясение и цунами в Индонезии унесли сотни жизней
Более 830 погибших, тысячи зданий превращены в руины, хаос и разрушения. Так выглядит индонезийский остров Сулавеси после более чем 7-балльного землетрясения, вызвавшего цунами с волнами до пяти метров в высотуПодробности...
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