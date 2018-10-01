США достигли соглашения с Канадой о новых условиях зоны свободной торговли

Соединенные Штаты смогли договориться с Канадой о перезаключении на новых условиях Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), сообщил источник в канадской делегации.

По словам источника, стороны смогли прийти к соглашению «по ключевым секциям нового договора НАФТА», передает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.

Он также сообщил, что в ближайшее время ожидается совместное заявление главы МИД Канады Христи Фриланд и торгового представителя Соединенных Штатов Роберта Лайтхайзера.

Напомним, в конце августа Трамп объявил о достижении консенсуса с Мексикой по новому договору о торговле, который придет на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), заключенному в 1992 году.