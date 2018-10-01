Трамп назвал историческим торговое соглашение США, Канады и Мексики

В понедельник президент США Дональда Трамп сообщил, что считает новое торговое соглашение с Канадой и Мексикой «исторической сделкой».

«Мы достигли прекрасного нового торгового соглашения с Канадой, которое будет добавлено к уже достигнутому соглашению с Мексикой. Новым названием будет The United States – Mexico – Canada Agreement, или USMCA. Это прекрасная сделка для всех трех стран, которая решает многие недостатки и ошибки НАФТА (соглашение о североамериканской зоне свободной торговли – прим. ВЗГЛЯД). Она значительно откроет рынки для наших фермеров и производителей, уменьшит торговые барьеры для США и объединит три великих нации в конкуренции с остальным миром. USMCA – историческая сделка!» – сообщил Трамп в своем Twitter.

В следующем своем сообщении в социальной сети американский лидер поздравил Мексику и Канаду.

Congratulations to Mexico and Canada! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 октября 2018 г.

Ранее сообщалось о том, что США и Канада смогли договориться о перезаключении на новых условиях Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли. В конце августа Трамп объявил об аналогичных договоренностях с Мексикой.

НАФТА был заключен в 1992 году.