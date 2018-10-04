Российская армия отказалась от шапок-ушанок и пилоток

До июня 2022 года военнослужащим перестанут выдавать шерстяные пилотки и шапки-ушанки, следует из постановления правительства.

Военным будут выдавать шапки, полковникам, генералам – шапки меховые, капитаны первого ранга и адмиралы ВМФ России получат каракулевые шапки без козырька, следует из текста постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Пилотки появились в армии Российской империи в 1913 году в качестве головного убора военных в авиационных и воздухоплавательных частях. Изначально называлась «перелетка» или «полетка». Летчик мог носить ее с собой в кармане или за пазухой, чтобы после полета надеть вместо кожаного шлема.

В конце 1915 года пилотку ввели в военных училищах, появилась в пехоте. В ВС СССР пилотки носили и мужчины, и женщины. В ВС России ношение пилотки сохранено с единой кокардой для армии, авиации и флота.

Шапка-ушанка появилась в армии СССР в начале 1930-х. В настоящее время шапки-ушанки носят с кокардами, установленными для армии, авиации и флота.