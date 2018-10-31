Эксперт: Конституционный суд Ингушетии допустил явный прокол

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31 октября, среда  |  Последнее обновление — 20:28  |  vz.ru
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Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Что выдает сотрудника российских спецслужб

Даже в фильме «Красный воробей» утечки сведений не раз ставили героев на грань провала, а то и вовсе гибелиФото: «Красный воробей»/20th Century Fox
В ФСБ всерьез обеспокоились утечками персональных данных из различных служебных учетов. Произошло это после появления в СМИ из-за скандала вокруг дела Скрипалей расследований, якобы содержащих сведения о «сотрудниках ГРУ». Однако проблема тут не только в самих утечках, а еще и в том, как российские спецслужбы ведут работу по зашифровке своих сотрудников. В чем тут могут быть пробелы?  Подробности...
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Почему космическая отрасль погрязла в халтуре

Авария «Союза» стала, к сожалению, закономерным следствием развала космической отраслиФото: кадр из видео
В среду, как ожидается, госкомиссия расскажет о причинах недавней аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». О том, что происходит сегодня в российской космической отрасли, почему катастрофически упала культура производства, какие чудовищные ошибки совершают инженеры и техники и какую нищенскую получают зарплату, газете ВЗГЛЯД рассказали сотрудники космических предприятий. Подробности...
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Уникальные месторождения сделают из Украины новую Африку

Республика Конго, добыча кобальта. Видимо, так видит украинский министр будущее своего народаФото: Kenny-Katombe Butunka/Reuters
Очередной безумный прожект озвучен украинскими властями – по мнению одного из крупных чиновников, у Украины есть возможность стать «мировым центром» производства электромобилей. И надо признать, что некоторые предпосылки для этого действительно есть. Однако на самом деле при реализации такого сценария Украину ждет скорее судьба не европейской, а африканской страны – Конго. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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«Солдат Джейн» пока лишь красивая киносказка

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Не бывает так, чтобы половозрелые мужики были абсолютно безразличны к представительнице прекрасного пола. А если в группе трое бойцов положили глаз на одну и ту же женщину – как это повлияет уже на их отношения? Подробности...

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          Эксперт: Конституционный суд Ингушетии допустил явный прокол

          31 октября 2018, 19:51

          Текст: Олег Исайченко

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          «Помимо прочего, Конституционный суд путает такие понятия, как «муниципальное образование» и «субъект РФ», – заявил газете ВЗГЛЯД видный московский адвокат Руслан Русланов, комментируя решение КС Ингушетии о признании неконституционным закона об утверждении границы с Чечней.

          «Считаю решение Конституционного суда Ингушетии абсолютно неправильным, а аргументы – неубедительными. КС республики фактически противоречит сам себе, утверждая, что закон не легитимен в силу того, что не был проведен референдум, и ссылается на статью 111 Конституции Ингушетии», – заявил председатель московской коллегии адвокатов «Русланов и партнеры» Руслан Русланов.

          Ссылка Конституционного суда на Закон о референдуме как мотивировка того, что данное соглашение незаконно, несостоятельна, уверен Русланов.

          «Она противоречит самой статье 111 Конституции РИ, согласно которой вопросы административно-территориального устройства Ингушетии решаются в соответствии с федеральными законами и законами Республики Ингушетии с учетом мнения населения соответствующей территории. Это значит, что при решении вопросов административно-территориального устройства республики учитывается мнение населения не всей республики, а только части населения, проживающего на конкретной территории, чьи вопросы затрагиваются. При этом региональный Закон о референдуме предусматривает проведение референдума только на всей территории региона и не предусматривает его проведение на соответствующей территории, то есть на части территории субъекта», – напомнил юрист.

          «Более того, в своем постановлении Конституционный суд постоянно пишет, что провести референдум должны были власти республики, но опять же не соглашусь, поскольку инициаторами референдума являются сами граждане. Глава республики не может по своей воле объявить референдум. В Законе о референдуме четко прописано, что инициатива референдума может принадлежать либо двум процентам граждан РФ, проживающих в республике, либо Народному Собранию РИ, если за эту инициативу проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов. Глава республики не наделен таким правом – объявлять проведение референдума», – отмечает Русланов.

          «Таким образом, это явный прокол Конституционного суда, который фактически ставит норму Закона о референдуме выше статьи Конституции Республики Ингушетия. Помимо прочего, Конституционный суд признает неконституционным закон о границе между двумя субъектами, основываясь на нормах закона, который регламентирует определение границ между муниципалитетами», – недоумевает юрист.

          «Далее – Конституционный суд РИ в своем постановлении пишет о том, что этот закон принимался не в трех чтениях, а путем одноразового голосования тремя чтениями подряд. Здесь возникает вопрос: насколько КС правильно дает оценку законности принятия этого закона, если как таковой регламент принятия закона – это внутренний документ Народного собрания РИ? Если они считают, что закон принят в нарушение этого регламента и в силу этого он не легитимен, то опять-таки вопрос – а в чем противоречие этого Закона Конституции республики? И не вышел ли здесь Конституционный суд РИ за рамки своих полномочий, оценивая ситуацию в контексте нарушения регламента Народного Собрания?» – риторически спрашивает Русланов.

          «Вынося подобное постановление, Конституционный суд РИ вбивает клин между руководством республики и населением, подливая масла в огонь. Подписывая соглашение о границе с Чечней, глава Ингушетии руководствовался благими намерениями и действовал в интересах жителей, а сейчас преподносится все так, будто бы он это сделал во вред республике. Считаю, что решение Конституционного суда РИ политизировано», – подытожил юрист.

          Накануне, как сообщал «Интерфакс», Конституционный суд Ингушетии огласил решение по запросу группы депутатов Народного Собрания республики о проверке конституционности закона об установлении границы с Чечней, сообщается на сайте суда.

          «Признать закон Республики Ингушетия от 4 октября 2018 года №42-РЗ «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» не соответствующим Конституции Республики Ингушетия, ее статьям 4, 11, 103 (часть 2) и 111, а также по порядку принятия», – говорится в сообщении.

          Напомним, договор о границе парламент Ингушетии ратифицировал 4 октября. В тот же день Евкуров подписал его. Решение Народного Собрания вызвало недовольство определенной части населения республики, в Магасе состоялись митинги протеста. Однако позднее, как писала газета ВЗГЛЯД, митинговая стихия вошла в более спокойное русло.

          Отметим, что Ингушетия, благодаря соглашению о границе, даже приобрела территорию – несколько тысяч гектаров земли будут закреплены не за Бамутским лесничеством в Чечне, а за Сунженским лесничеством в Ингушетии. А на севере республики для выравнивания границы Ингушетия и Чечня передают друг другу ровно по 1890 гектаров.

          Представитель крупного ингушского тейпа Ортсхой Салман Опиев ранее заявил газете ВЗГЛЯД, что большинство представителей его тейпа, чьи родовые башни находятся на территории Чечни, поддерживают соглашение о границе. «Лично для меня было безразлично, относятся эти земли к той или другой стороне. Все равно это место – наше родовое гнездо», – рассказал Опиев.

          Он напомнил, что во времена Чечено-Ингушетии у представителей народов вообще не возникало вопросов по поводу принадлежности земли, которую участники митингов протестов считают частью Сунженского района. Однако после разделения на две республики на приграничной территории появился чеченский пост. «Все, кто там проживают, знают, что там стоял чеченский пост. Пропускали только по документам. Это считалось чеченской территорией», – напомнил Опиев.

          Он раскритиковал решение суда, поскольку этот вердикт суд вынес без учета мнения самого многочисленного тейпа Ортсхой, который как раз и поддерживает соглашение. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров уже пообещал обратиться в Конституционный суд РФ в связи с данным решением.

          «Я не знаю, на основании чего Конституционный суд Ингушетии принял такое решение. Фактически все знают, что до пограничного поста была Республика Ингушетия», – подчеркнул Опиев.

          Он также удивился позиции тех, кто остался недоволен соглашением. По его словам, в результате межевания Ингушетия получила больше земли, чем уступила. Что касается недовольных соглашением, которые проигнорировали позицию тейпа Ортсхой и не пригласили их на координационное совещание, то Опиев предположил, что они «не хотят знать правду» и главное для них – возможность критиковать Евкурова.

          Он убежден, что основная проблема возникла из-за непонимания ситуации молодежью, которая считает, что Ингушетия якобы проиграла от пограничного соглашения с Чечней. «Они хотят убрать Евкурова. Но это их проблемы», – подытожил Салман Опиев.

          Ортсхой – одно из крупных этнических вайнахских сообществ, в которое входят как ингушские, так и чеченские тейпы. Ортсхойцы, проживающие на приграничной территории, поддержали соглашение о границе. Однако недовольные соглашением проигнорировали позицию Ортсхоя и не пригласили представителей сообщества на координационное совещание.


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