Донецк отверг претензии Киева по выборам в Донбассе

Исполняющая обязанности министра иностранных дел провозглашенной Донецкой народной республики, полномочный представитель ДНР в Контактной группе Наталья Никонорова отвергла претензии Киева по выборам в Донбассе, назначенным на 11 ноября.

Полпред ДНР в Контактной группе обратила внимание, что со стороны провозглашенных республик все пункты Минских соглашений выполняются в полной мере, передает «Донецкое агентство новостей».

«Выборы, назначенные на 11 ноября, полностью соответствуют республиканскому законодательству, а также не противоречат Минским соглашениям, поскольку в рамках Комплекса мер прописаны условия проведения только местных выборов», – указала Никонорова.

«Пункты 4, 9 и 12 данного документа предписывают согласовать модальности проведения местных выборов перед их проведением между двумя сторонами конфликта – Киевом и Донбассом», – отметила исполняющая обязанности министра иностранных дел ДНР.

Она подчеркнула, что главным препятствием на пути политического урегулирования конфликта остается позиция Киева, который идет «на любые возможные шаги для затягивания конфликта».

«Ни один пункт Комплекса мер полностью не выполнен украинской стороной – закон об особом статусе Донбасса не действовал ни дня, законопроект об амнистии не подписан даже председателем парламента, конституционная реформа была принята только в первом чтении и без какого-либо согласования с Донбассом, проведение местных выборов заблокировано новым законом о возобновлении суверенитета Украины», – пояснила исполняющая обязанности министра иностранных дел ДНР.

Никонорова добавила, что в настоящее время в республиках Донбасса местные выборы не проходили и их проведение пока не планируется. ДНР и ЛНР, подчеркнула она, остаются «надежными партнерами по мирным переговорам в Минске».

Таким образом Никонорова ответила на утверждение постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко, который в ходе обсуждения в Совете Безопасности международной организации заявил, что запланированные на 11 ноября выборы в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках якобы нарушают законодательство Украины и идут вразрез с Минскими соглашениями, передает ТАСС.

Более того, Ельченко выразил мнение, что выборы «могут стать новой отправной точкой вооруженного конфликта» в регионе.