Сенатор объяснил желание Запада заниматься самообманом по поводу Украины

«На Западе не замечают «нациков» на Украине, которые сжигают символику других государств, преследуют людей за использование родного языка. А в то же время они заявляют, что выборы главы ДНР, которые должны состоятся, нелегитимные», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о том, что Запад намеренно обманывается в отношении Украины.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что на Западе не обманываются насчет Украины, а прекрасно все видят и понимают.

«У них продолжает действовать политика двойных стандартов. То, что у нас считается зажимом свободы слова, у них называется нормальным политическим выступлением. При этом на Западе на замечают «нациков» на Украине, которые сжигают символику других государств, преследуют людей за использование родного языка. А в то же время они заявляют, что выборы главы ДНР, которые должны состоятся, нелегитимные. А кто там тогда будет управлять территорией, банда?» - сказал сенатор.

Джабаров подчеркнул, что Служба безопасности Украины (СБУ), по сути, «убила главу ДНР Александра Захарченко».

«Эта система двойных стандартов действует. Они практически не замечают ситуацию с убийством саудовского журналиста, и в то же время очень активно рассказывают об отравлении Скрипалей, где вообще ничего не доказано. Это все звенья одной цепи, попытка отбросить и изолировать Россию. Они вводят санкции против России за невыполнение минских соглашений, хотя Россия – не сторона этих соглашений, а один из гарантов. С другой стороны, они позволяют Украине не выполнять эти соглашения, а наказывают за это Россию. Это абсолютно циничное отношение к нашей стране», – подытожил Владимир Джабаров.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности проиллюстрировал отношение Запада к Украине строками Пушкина.

«У великого русского поэта Александра Пушкина есть такие строки: «Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад», – процитировал Небензя, обвинив Запад в нежелании замечать то, что происходит на Украине, предоставлении «индульгенции» украинской власти.

Дипломат напомнил, что «во время так называемой революции достоинства в Киеве появился такой хештег «онижедети», что означало: что с них взять, побалуются и пройдет». «Сейчас эти «дети» ходят по Киеву с факельными шествиями и нацистскими лозунгами, нацистские добровольческие батальоны воюют в Донбассе», – подчеркнул Небензя.

Обращаясь к западным коллегам, дипломат отметил, что в России есть поговорка «Спички детям не игрушка».