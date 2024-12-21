Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.2 комментария
ВС России нанесли поражение объектам энергетики ВПК Украины
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, сообщили в Минобороны.
Кроме того удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований в 147 районах сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО были сбиты восемь снарядов американской РСЗО HIMARS и 89 беспилотников.
С начала спецоперации уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 38241 беспилотник, 590 ЗРК, 19947 танков и других бронемашин, 1504 боевые машины РСЗО, 19902 орудия полевой артиллерии и минометов, 29402 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что ВС России за неделю нанесли 24 удара высокоточным оружием по объектам ВСУ.
В пятницу Минобороны сообщило об успешном ответном ударе по целям в Киеве.