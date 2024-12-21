ВС России нанесли поражение объектам энергетики ВПК Украины

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований в 147 районах сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО были сбиты восемь снарядов американской РСЗО HIMARS и 89 беспилотников.

С начала спецоперации уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 38241 беспилотник, 590 ЗРК, 19947 танков и других бронемашин, 1504 боевые машины РСЗО, 19902 орудия полевой артиллерии и минометов, 29402 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне Минобороны сообщило, что ВС России за неделю нанесли 24 удара высокоточным оружием по объектам ВСУ.

В пятницу Минобороны сообщило об успешном ответном ударе по целям в Киеве.