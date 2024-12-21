Американские базы в Британии оказались беззащитны перед БПЛА

The Times сообщила о неудачных попытках защиты баз США в Британии от БПЛА

Tекст: Мария Иванова

Военные на американских авиабазах в Британии столкнулись с беспилотниками, которые появлялись в небе с 20 по 26 ноября. Как передает The Times, инциденты были зафиксированы на базах Лейкенхит, Милденхолл, Фелтуэлл и Фэйрфорд. При этом военные не смогли выявить источники запусков и перехватить управление, несмотря на использование системы противодействия Orcus.

Беспилотники появлялись над Лейкенхитом, где планируется размещение американского ядерного оружия. В некоторых случаях одновременно наблюдалось несколько десятков дронов.

Появление БПЛА вызвало создание чрезвычайного правительственного комитета как минимум дважды.

В расследовании участвуют военные структуры Британии и США, которые не исключают, что в инциденте замешано недружественное государство. Источник в американской разведке выразил предположение о возможной причастности России, однако «твердых доказательств того, что русские в этом участвовали, нет». Быстрая скорость и невосприимчивость к помехам исключили версию о запуске дронов авиалюбителями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, воздушное пространство базы корпуса морской пехоты США Кэмп-Пендлтон в Калифорнии было нарушено дронами неизвестного происхождения.

Пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер с юмором отреагировал на вопрос о беспилотниках, замеченных в Нью-Йорке и Нью-Джерси, процитировав джедая Оби-Вана Кеноби.

Советник Дональда Трампа Майк Уолтц подчеркнул необходимость закрытия пробелов в безопасности воздушного пространства США после сообщений о дронах, замеченных в нескольких штатах.