Мамаеву заменили соседа по камере

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников сообщил о смене сокамерника обвиняемому в хулиганстве футболисту Павлу Мамаеву.

Администрация СИЗО «Лефортофо» заменила сокамерника футболиста на «весьма интеллигентного» бизнесмена, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, пишет «Интерфакс».

«Ранее сокамерником Мамаева был обвиняемый в краже, теперь с ним соседствует предприниматель Константин Дыдыгин, они вместе ходят в спортзал», – рассказал Мельников.

Ранее полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Мамаев выразил недовольство своим пребыванием в следственном изоляторе. Он заявил, что ситуация стала примером «показательной порки», которой хочет общество.

О камерах и сокамерниках футболистов Мамаева и Александра Кокорина, а также младшего брата Мамаева рассказал начальник СИЗО Сергей Телятников.