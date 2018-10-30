Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Венгрия сменила название уполномоченного по Закарпатью и поздравил с днем рождения внесенного ранее в базу сайта «Миротворец» министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Климкин понадеялся на сотрудничество с Венгрией и «синхронизированную» помощь общинам из-за смены названия венгерского уполномоченного, об этом он написал в своем Twitter.

«Петеру Сийярто сегодня исполняется 40. Хорошо, когда праздничные дни приносят приятные новости для всех», – сказал в том же посте украинский министр.

После учреждения Венгрией должности уполномоченного министра по Закарпатью МИД Украины вручил временному поверенному в делах Венгрии в стране ноту и пригрозил санкциями.

Климкин в августе уже заявлял, что Венгрия якобы согласилась изменить название должности уполномоченного по Закарпатью.

Главу МИД Венгрии Петера Сийярто внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» после заявления последнего о том, что президент Украины поддерживает разжигание ненависти в адрес венгров.

Позднее в консула Венгрии на Украине объявили персоной нон грата.