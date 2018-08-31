Киев заявил об изменении Венгрией названия должности уполномоченного по Закарпатью

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Будапешт согласился изменить название учреждаемой должности уполномоченного правительства республики по вопросам развития Закарпатья.

«Начал утро с разговора со своим коллегой Петером Сийярто. Венгры нас хорошо услышали и изменят название своего уполномоченного по Закарпатью», – написал он в Twitter.

Комментарий венгерской стороны по данному поводу пока не последовал, передает ТАСС.

После того, как Венгрия учредила должность уполномоченного министра по Закарпатью МИД Украины вручил временному поверенному в делах Венгрии в стране Ласло Папу ноту и пригрозил санкциями.