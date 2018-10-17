Патриарх Кирилл раскрыл детали «не слишком братских» переговоров с Варфоломеем

Патриарх Московский и всея Руси рассказал, что встреча с патриархом Константинопольским Варфоломеем прошла «не слишком по-братски».

«Даже когда я чувствовал, что эмоциональный уровень моего собеседника начинает превышать допустимый уровень – я его так за руку возьму, по-братски скажу: «Ну, давайте спокойнее, ну давайте поговорим», – пояснил Кирилл, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в разговоре с Варфоломеем привел убедительные аргументы по православному расколу на Украине и добавил, что Константинопольский патриарх разговаривал «не слишком по-братски».

«Поговорили «от сердца к сердцу», но этот шаг не привел к положительным результатам. Но за это уже не наша ответственность», – сказал патриарх об итогах встречи.

Ранее глава РПЦ заявлял, что у Константинопольского патриархата нет единоличного права созывать всеправославные соборы, поскольку в церковных канонах отсутствует соответствующее основание.