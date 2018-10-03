Приставы арестовали Cadillac и BMW бывшего главы Карелии

Дорогие автомобили Cadillac и BMW Андрея Нелидова будут проданы, а вырученные деньги пойдут на уплату уголовного штрафа, сообщили судебные приставы. Ранее у отбывающего срок экс-лидера республики была изъята коллекция драгоценностей.

Как сообщило накануне карельское управление ФССП, Андрей Нелидов, который приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки, так и не выплатил в положенные для этого 60 дней штраф в размере 27,5 млн рублей. Поэтому в сентябре были арестованы принадлежавшие должнику не только два дорогих автомобиля, но и подарочные медали, изделия из драгоценных металлов, дорогие часы и другие коллекционные сувениры – всего 17 наименований.

«Автомобили подвергли описи, наложили арест. Посредством эвакуатора Cadillac и BMW переместили на стоянку, чтобы в дальнейшем обратить на них взыскание, оценить специалистом-оценщиком с последующей реализацией по установленной цене», - отметили в республиканском УФССП.

Как сообщает Regnum, вырученные от продажи автомобилей средства будут направлены в счет погашения долга.

Нелидов руководил Карелией с июля 2010 года по май 2012 года. В январе 2013 года был назначен директором музея-заповедника «Кижи». 24 сентября 2015 года Нелидов был задержан по подозрению в получении взятки.

Как установлено, директор музея «Кижи» получил от предпринимателя деньги в обмен на право осуществлять на территории заповедника торговую и другую коммерческую деятельность на острове Кижи. Было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). 2 марта этого года Нелидову и его сообщнику был вынесен обвинительный приговор.