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В Стамбуле взят новый курс на сирийское урегулирование

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«Самарканд» – комплекс РЭБ высшего звена, способный подавлять радиоэлектронные средства объединенных командований противника, полагают экспертыФото: mil.ru
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Подействует ли на Пакистан американский ультиматум

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          Эксперт: муфтий Ингушетии решает собственные политические задачи

          29 октября 2018, 21:10

          Текст: Олег Исайченко

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          «Муфтий Иса Хамхоев всегда демонстрировал себя как политическую фигуру, противопоставлял себя главе республики Юнус-Беку Евкурову. Было бы очень странно, если бы он не воспользовался протестными настроениями, возникшими на фоне подписания соглашения о границе с Чечней», – сказал газете ВЗГЛЯД исламовед Ахмет Ярлыкапов.

          «Действия муфтия Ингушетии Исы Хамхоева в данной ситуации очевидны», – подчеркивает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО, исламовед Ахмет Ярлыкапов. Ранее сообщалось об участии Хамхоева в протестных акциях. Митинги, напомним, начались в республике в сентябре, после того как Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение о границе между двумя частями бывшей Чечено-Ингушетии. В октябре митингующие решили приостановить акции.

          Участие муфтия Хамхоева в протестных выступлениях говорит о его прагматичном подходе, который не связан ни с религиозными делами, ни с территориальным спором, подчеркивает Ярлыкапов.

          Противостояние ингушского муфтия и республиканского руководства – достаточно долгая история. В 2015 году Евкуров  выразил недовольство работой Духовного центра мусульман (ДЦМ) Ингушетии, и выступил за отставку его руководителя – муфтия Хамхоева. Причиной недовольства главы республики, как сообщало РИА «Новости», стала массовая потасовка, произошедшая в Насыр-Кортской мечети Назрани, которая «подрывает авторитет официального духовенства». Сообщалось о попытке Хамхоева и его сторонников отстранить имама этой мечети Хамзата Чумакова. Тогда муфтий Ингушетии проигнорировал призыв Евкурова, и отказался уходить в отставку.

          В 2016 году глава Ингушетии распорядился создать республиканское управление по делам религии, которое взяло на себя ряд функций, за которые традиционно отвечало мусульманское духовенство (например, контроль за организацией хаджа в Мекку).

          В мае этого года муфтият, руководимый Хамхоевым, отлучил Евкурова от мусульманской общины. Причиной была объявлена «дискриминация духовенства», которую якобы допустил глава Ингушетии. В руководстве республики решение ДЦМ назвали провокацией. Некоторые представители духовенства, вместо борьбы с религиозным экстремизмом и радикализмом, «занимаются попытками внести смуту», – цитировало РИА «Новости» заявление пресс-службы Евкурова.

          Задача Хамхоева в ходе нынешних событий – «остаться на плаву и заработать политические очки», – подчеркивает исламовед Ахмет Ярлыкапов.

          «Ведь, по сути, у муфтията нет полномочий, чтобы действенно повлиять на возникшую ситуацию – к примеру, отменить это соглашение о границе, или отправить его на доработку. ДЦМ Ингушетии, который возглавляет Хамхоев, не может решать такие вопросы», – отмечает эксперт.

          Однако, подчеркивает Ярлыкапов,

           муфтий вмешивается в эту ситуацию, использует свой религиозный ресурс, призывая людей выходить на улицы, для решения собственных политических задач.

          «Помимо прочего, он вдруг резко поменял свое отношение к салафизму и салафитам, что тоже продиктовано абсолютно политическими вещами и политическим выбором», – отмечает исламовед. По его словам, долгое время муфтий Хамхоев выступал против этого течения в исламе, а сейчас его позиция – обратная.

          «Я тоже это вижу в русле прагматизма. Будучи в довольно сложной ситуации ему было грех этим не воспользоваться, и он воспользовался. Не исключено, что после того, как ситуация будет урегулирована, он вновь обернет на салафитов свой гнев», – подчеркнул Ярлыкапов.

          При этом Евкуров, который изначально поддерживал салафитов, был абсолютно прав, полагает эксперт. «Евкуров прекрасно понимает саму суть ислама. Есть широко известный в мусульманской среде хадис, высказывание пророка Мухаммеда, о том, что ислам разделится на 73 течения. В этом плане выбор Евкурова был очень мудрым. Он сказал – давайте не будем делить мусульман на территории Ингушетии на правильных и неправильных. Единственный критерий – берутся эти люди за оружие или не берутся», – пояснил собеседник.

          «Если они мирно исповедуют свою религию, то это нормальные мусульмане. Главное, это верить во Всевышнего и в пророческую миссию Мухаммеда. Разногласия могут идти по поводу культа и т.д., но всё это неважно. И в этой ситуации то, что говорил и делал Евкуров, очень важно для мира и стабильности в мусульманской общине», – подчеркнул Ярлыкапов.

          Иса Хамхоев такой позиции не придерживается – он сделал выбор в сторону того, что будет поддерживать только одно течение в исламе,  а именно суфиев, – считает исламовед.

          «И по этому поводу пришел в противоречие с Евкуровым. Конечно, он как человек, который возглавляет духовный центр мусульман республики, желает утвердить своё политическое влияние и свое влияние в духовной среде. И возможно, салафиты кажутся такой конкурирующей силой, с которой ему не хочется делиться влиянием», – отметил Ярлыкапов.

          Что касается недавнего конфликта Хамхоева с чеченцами (после нелестных высказываний муфтий отказался принимать у себя дома спикера парламента Чечни Магомеда Даудова – прим. ВЗГЛЯД),  то это с его стороны очень логичное поведение, считает Ярлыкапов. Даудов - давний сторонник Кадырова, и  «люди в любом случае на него смотрят с подозрением».  «Видя такое развитие событий, с его (муфтия) стороны очень логично было продемонстрировать свою лояльность народу, а не Кадырову. Это было понято и со стороны населения, и в том числе со стороны Кадырова. Кадыров тоже очень искушенный политик и понимает мотивы такого поведения», – полагает Ярлыкапов.


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