Иерусалимский патриархат выразил надежду на мирное решение ситуации с УПЦ

Иерусалимская православная церковь молится за единство православия и надеется, что конфликт между Константинополем и Русской православной церковью можно будет решить путем переговоров, заявили в Иерусалимском патриархате.

Представитель Иерусалимского патриархата заявил, что Иерусалимская православная церковь молится «за единство Церкви» и верит, «что в ходе переговоров будет найдено соответствующее решение» по сложившейся ситуации, передает РИА «Новости».

«Мы за то, чтобы была любовь между церквами», – добавил он, выразив уверенность, что «Иисус Христос не оставит Церковь, потому что, как сказано в Евангелии, она «основана на камне» и «врата адовы не одолеют ее».

В Иерусалимской церкви также надеются, что при участии поместных церквей путем диалога удастся разрешить возникшую проблему.

Напомним, на минувшей неделе два храма УПЦ МП обратились в Верховный суд Украины с просьбой признать незаконным решение Верховной рады о поддержке обращения президента Петра Порошенко с просьбой о томосе об автокефалии УПЦ.

При этом больше 70% украинцев не знают, что такое томос, показали результаты опроса.