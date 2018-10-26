Большинство украинцев не смогли объяснить, что такое томос

Более 70% жителей Украины не знают, что такое томос, свидетельствуют данные опроса, проведенного киевским международным институтом социологии.

Только 28,5% респондентов знают, что такое томос. Остальные – либо не знают, либо затруднились объяснить, передает УНИАН со ссылкой на результаты опроса.

В опросе, проведенном киевским международным институтом социологии по заказу ОО «Детектор медиа», приняло участие 2026 человек во всех областях Украины кроме Донбасса. Погрешность выборки составляет 3,3%.

В четверг духовенство Запорожской, Днепропетровской, Криворожской и Каменской епархий УПЦ выражало митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию поддержку и преданность.

На прошлой неделе два храма УПЦ МП обратились в Верховный суд Украины с просьбой признать незаконным решение Верховной рады о поддержке обращения президента Петра Порошенко с просьбой о томосе об автокефалии УПЦ.

В начале октября депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявлял, что решение о предоставлении украинской церкви томоса отложено до ноября.