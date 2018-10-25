В Сети восхитились плывущей по улицам Адлера «Окой»

Пользователи Сети обсуждают видео со смелым водителем «Оки» в Адлере, который сумел проплыть по затопленной улице на автомобиле.

В сообществе i_love_sochi в Instagram опубликовали видео, на котором «Ока» преодолевает затопленную ливнями улицу. Очевидцы проводили отважного водителя аплодисментами. Пользователи соцсети также оказались восхищены его мужеством и мастерством.

«Под мостом на Мишутке. Там очень глубоко! Красавец!» – написала olgura__.

«Ока-амфибия! Вот это мастер-класс!» – поразился agurasvet.

«Мерседес» бы уже на полпути сдох», – заметил vaneishen.

Некоторые пользователи после увиденного выразили желание приобрести такое же авто.

«Ну вот и все, покупаю «Оку! Вот это реклама, и не поспоришь! Спасибо!», – написал vladimir_mihali4_breus.

Напомним, из-за циклона в Краснодарском крае произошло частичное затопление территории в 19 населенных пунктах Туапсинского района и шести населенных пунктах Апшеронского района, эвакуированы более 360 человек. Глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщал, что в результате ливней погибли два человека, два пострадали, еще один пропал.

Ранее в Сети появились видео разрушительных потоков на улицах Туапсе. В результате сильных ливней в городе дождевым потоком сносило машины, холодильники с торговых точек и ветхие здания.