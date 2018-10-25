В Туапсе появились новые жертвы разрушительных ливней

В Туапсинском районе Краснодарского края в результате ливней погибли два человека, сообщил глава района Анатолий Русин.

«Два человека погибли – это жители Туапсинского района, еще двое пострадали, один числится среди пропавших без вести», – цитирует Русина ТАСС.

По официальным данным медицинских служб региона, в Краснодарском крае два человека погибли и еще трое пострадали. Также идут поиски человека, который находился в зоне подтопления.

По словам Русина, сейчас погода восстанавливается, вода ушла. «Приступаем к помощи людям и к подворовым обходам. По дорогам есть проблемы, восстановление идет полным ходом по всем направлениям», – сказал он.

Он сообщил, что сейчас ущерб от стихии оценивается.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что в результате прошедшего в регионе циклона произошло частичное затопление территории в 19 населенных пунктах Туапсинского района и шести населенных пунктах Апшеронского района.

Эвакуированы более 360 человек.

Кроме того, были подтоплены железнодорожные пути, разрушен мост на дороге Туапсе – Майкоп.

На территории края 25 и 26 октября сохраняется предупреждение МЧС о ливнях с грозами, граде и ветре.

В среду стало известно об одном погибшем в зоне подтопления в Краснодарском крае.

В Сети появились видео разрушительных потоков на улицах Туапсе. В результате сильных ливней в городе дождевым потоком сносило машины, холодильники с торговых точек и ветхие здания.