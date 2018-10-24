После разрушительных ливней на Кубани обнаружили тело погибшего

В зоне подтопления в Краснодарском крае найдено тело погибшего человека, сообщают источники.

«Обнаружено тело погибшего. Причины его смерти устанавливаются», – сказал источник в медицинских кругах, передает ТАСС.

В среду в сети видео появились видео разрушительных потоков на улицах Туапсе. В результате сильных ливней в городе дождевым потоком сносило машины, холодильники с торговых точек и ветхие здания.