Опубликованы видео разрушительных потоков на улицах Туапсе

В результате сильных ливней в Туапсе дождевым потоком сносит машины, холодильники с торговых точек и ветхие здания, также вода проникает в дома.

Бурные реки, образовавшиеся в результате ливня, сносят все в сторону Черного моря. Улицы ушли под воду, движение транспорта практически полностью парализовано. Жители Туапсе снимают все происходящее на видео.

Под Туапсе из-за угрозы затопления пришлось эвакуировать два поселка, жители размещены во временных пунктах для эвакуации – администрациях, школах и гостиницах. Режим ЧС ввели во всех сельских поселениях, передает «Интерфакс».

По данным МЧС, подтопило также станцию «Пшиш», перегон Туапсе – Шепси. На станции «Гойтх» полностью затопило железнодорожные пути.

«В результате сильных дождей на станции «Гойтх» Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги произошло подтопление железнодорожных путей. На движение пассажирских поездов данное происшествие не повлияло. Для координации работ по ликвидации последствий непогоды создан оперативный штаб», – цитирует ТАСС пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги.