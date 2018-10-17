Депутат Лысаков объяснил незаконность системы видеонаблюдения на дорогах Москвы

«Использование этих камер для наложения штрафов за якобы нарушение ПДД абсолютно незаконно, и штрафы, которые получили сотни и тысячи людей, должны быть возвращены», – заявил газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, комментируя свое обращение к генпрокурору по поводу установки на дорогах комплекса «Стрит Фалькон».

Система «Стрит Фалькон» предназначена для наружного наблюдения, фиксации времени остановки, но ее нет в реестре средств, зарегистрированных для автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, рассказал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

«Эти камеры скрытые, они похожи на фонари освещения, водитель не знает, что перед ним камера. Они фиксируют остановившийся на несколько секунд автомобиль, фиксируют его номер, и на основании этого собственнику транспортного средства приходит штраф за остановку в якобы запрещённом месте», – объяснил Лысаков.

«По снимку не видно ни знака, ни подтвержден ли факт нарушения, фиксируется только факт остановки даже на несколько секунд. Эта остановка может быть в результате ДТП. Или водитель мог притормозить из-за остановившегося для высадки пассажиров такси – на это требуется несколько секунд, но камера фиксирует и автомобиль, и такси. И обоим приходит штраф», – отметил депутат.

И несмотря на то, что штрафы уже получили сотни жителей столицы, запланирована покупка следующей партии камер, возмутился Лысаков. «Политика Минтранса Москвы направлена на тотальную коммерциализацию московского пространства. Это тактика уничтожения автомобилистов как класса, создание для него всяческих препятствий, преград и нагрузок. В том числе и установка камер, которые в данном случае не имеют никакого отношения к системам, прописанным в федеральном законодательстве», – добавил он.

«Общественный транспорт как альтернатива автомобилям – вот навязчивая идея правительства Москвы, которую внушила им американская фирма McKinsey, тесно связанная с разведывательными кругами США. Она составила для Москвы транспортную стратегию и убедила руководство города, что необходимо жестко ограничивать автомобилистов для минимального количества пробок», – полагает Лысаков.

По его мнению, эта идея является «абсолютно утопической». «В рамках этой программы парковочное пространство дошло уже до МКАДа и почти до дворов. В одном из дворов Западного округа поставили несколько запрещающих знаков и вывезли огромное количество машин, якобы нарушивших ПДД. Уже есть попытки установить запрет на парковку автомобилей внутри жилой территории, а также в промышленных зонах, в тупиках, в спальных районах», – отметил Лысаков.

Напомним, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность установки комплекса фиксации нарушений «Стрит Фалькон» в Москве.

В мае Лысаков уже обращался в прокуратуру Москвы с просьбой разобраться, почему москвичей не предупредили об установке приборов, которые фиксируют даже тех, кто совершил 10-секундную остановку в неположенном месте. Это, по его словам, идет в разрез с существующими правилами дорожного движения, предусматривающими техническую и аварийную остановку.