ОНФ обратится в прокуратуру по поводу штрафующих за 10-секундную остановку камер

Установка в Москве сотни новых комплексов фотовидеофиксации не помогает сократить пробки на дорогах и даже запускает массовый конвейер по превращению обычных, законопослушных граждан в нарушителей, заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в столице, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

Лысаков рассказал, что столицу захлестнула волна возмущений, так как многим таксистам и автовладельцам приходят постановления о штрафах в размере 3 тыс. руб. за кратковременные остановки для высадки пассажиров под дорожными камерами нового типа. Такие комплексы фотофиксации без предупреждения установили в центре Москвы столичные власти.

Приборы под названием «Стрит Фалькон», внешне напоминающие уличные фонари, оснащены круговым обзором в 360 градусов, чтобы круглосуточно выискивать нарушителей, фиксировать даже тех, кто совершил 10-секундную остановку в неположенном месте, говорится в сообщении ОНФ, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Вячеслав Лысаков подчеркнул, что камера срабатывает моментально, как только человек остановился. «Технике все равно, по какой причине совершена остановка, – на светофоре, в пробке, для того, чтобы высадить женщину с ребенком, пожилого человека или инвалида в коляске, из-за технической неисправности автомобиля, прокола колеса, срочной необходимости залить стеклоомывающую жидкость или просто потому, что водителю стало плохо», – заметил он.

По его словам, такие нововведения идут в разрез с существующими правилами дорожного движения, предусматривающими техническую и аварийную остановку. Однако новые камеры лишают водителей прав и выбора, возможности экстренной остановки.

Лысаков возмущен тем, что камеры установили без предупреждения, москвичам об этом сообщили постфактум.

По информации ОНФ, контракт на установку оборудования на московских улицах был заключен ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) в декабре 2017 года с компанией, специализирующейся на банках данных и хранении большого объема информации. Сумма контракта составляет 282 млн рублей.

Лысаков сообщил, что ОНФ обратится в прокуратуру Москвы с просьбой разобраться с тем, почему москвичей не предупредили о нововведениях. Также Фронт попросит надзорное ведомство разобраться с тем, почему камеры превращают водителей в нарушителей.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ отметил, что изначально камеры устанавливаются в интересах автовладельцев, чтобы избежать пробок на дорогах из-за нарушителей, однако в результате это стало проявлением «тотальной коммерциализации московского пространства».

«Такое чувство, что камеры специально установили в самых популярных и массовых местах, возле кафе и ресторанов, на запруженных автомобилями центральных улицах, – чтобы выручка от нового проекта пошла как можно быстрее. Вот увидите, скоро таксисты перестанут подсаживать клиентов, потому что каждое такое ожидание пассажира обернется штрафом. Плохо придется всем льготным категориям граждан, тем, кто только учится водить, а также тем, кто даже вынужденно притормозил из-за остановившегося перед ними автомобиля», – подчеркнул он.