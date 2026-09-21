Дихотомия консерваторы – социалисты была несущей политической конструкцией всей Западной Европы после Второй мировой войны и придавала устойчивость системе, потрясённой событиями первой половины ХХ века. В Германии упорядоченность схемы соблюдалась особенно жёстко.2 комментария
Китайские ученые испытали первую подводную солнечную электростанцию
В Китае успешно испытали первую подводную солнечную электростанцию
Ученый Вэньхуа Чжан из Юньнаньского университета вместе с командой специалистов создал и успешно испытал первую в мире подводную солнечную электростанцию на глубине десяти метров.
Установка работает на основе фотоэлектрической системы из галогенидов свинца с перовскитной структурой. Погруженная в воду система успешно заряжала аккумуляторы и питала светодиодную панель, доказав возможность получения энергии в толще океана, передает ТАСС со ссылкой на газету «Саут Чайна Морнинг Пост».
Вэньхуа Чжан уточнил, что предыдущие разработки подводных батарей функционировали на глубинах не более двух метров, что не отвечало реальным условиям эксплуатации. В новой работе работоспособность элементов впервые подтвердили на десятиметровой глубине.
Разработчики технологии ожидают применения подводной станции в датчиках, детекторах, камерах и системах связи. Установка сможет выступать надежным источником питания для различных подводных роботов и аппаратов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе китайские ученые изобрели ультратонкую солнечную батарею толщиной с бумажный лист.
В прошлом году инженеры из Китая создали рекордно эффективную солнечную батарею на основе олова.