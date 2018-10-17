Чайку попросили проверить законность установки комплекса «Стрит Фалькон» в Москве

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность установки комплекса фиксации нарушений «Стрит Фалькон» в Москве.

«Уважаемый Юрий Яковлевич! Я направил в Ваш адрес депутатский запрос от 03.10.2018 № ЛВИ- 4/476 относительно законности установки в городе Москве аппаратно-программного комплекса «Стрит Фалькон», – цитирует РИА «Новости» обращение.

Он отметил, что для фиксации дорожных правонарушений должны применяться спецсредства, прошедшие метрологическую поверку и имеющие необходимые сертификаты, а АПК «Стрит Фалькон» не проходил испытания.

«Информация об утверждении АПК «Стрит Фалькон» в качестве типа измерений отсутствует в Реестре Сведений об утвержденных типах средств измерений, размещенном на официальном сайте Росстандарта», – сообщил он.

Лысаков считает недопустимым применение комплекса для фиксации правонарушений с определением координат места положения транспортных средств. Но, уточнил он, комплекс применяется, и автовладельцы получают штрафы.

В мае Лысаков уже обращался в прокуратуру Москвы с просьбой разобраться, почему москвичей не предупредил об установке приборов, который фиксируют даже тех, кто совершил 10-секундную остановку в неположенном месте. Это, по его словам, идет в разрез с существующими правилами дорожного движения, предусматривающими техническую и аварийную остановку.