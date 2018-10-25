Россия может построить авианосец крупнее «Адмирала Кузнецова»

В России прорабатывается возможность строительства авианосцев нового поколения с большим водоизмещением, чем у «Адмирала Кузнецова», сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Рахманов заявил, что в данный момент ОСК прорабатывает возможность строительства подобного авианосца, и «потенциал в этом направлении есть», передает РБК.

Он добавил, что в данный момент в России существуют две площадки, на которых можно было бы построить «корабли-гиганты». Одна из них – «Севмаш», название второй президент ОСК называть не стал.

В составе ВМФ России находится один тяжелый авианесущий крейсер – «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», который был введен в эксплуатацию в 1991 году.

В сентябре стало известно, что «Адмирал Кузнецов» введен в плавучий док для проведения ремонта и модернизации.