Поднят ушедший под воду пролет Крымского моста

Строители подняли съехавший в воду железнодорожный пролет Крымского моста; в данный момент ожидается поставка новой конструкции.

Строители достали из воды съехавший блок железнодорожного пролета Крымского моста, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

Металлический элемент разрезали на пять частей, подняли плавкраном и вывезли на складскую площадку на острове Тузла.

В скором времени ожидается поставка заводом-производителем новой металлоконструкции.

В инфоцентре отметили, что блок был поднят на минувшей неделе.

Напомним, в начале октября пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду при монтаже конструкций. Пострадавших не было; ЧП не оказало влияния на судоходство и на сроки стройки.

При этом происшествие стало настоящим праздником на Украине.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как этот инцидент обошелся без серьезных последствий.