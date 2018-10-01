Почему ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста.

В четверг при монтаже железнодорожной части Крымского моста на морском участке между Тузлинской косой и одноименным островом произошло ЧП: в воду съехал пролет. Как сообщили «Крыминформу» в пресс-службе оператора транспортного перехода – ФКУ «Упрдор «Тамань», «в процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролетов накренился и упал в акваторию, на мелководье».

По предварительной версии, инцидент произошел в результате технической неисправности одной из домкратных систем. Никто из строителей не пострадал. «Опоры не повреждены, несущая способность не нарушена».

Как сообщила газете ВЗГЛЯД глава информационного центра «Крымский мост» Сима Айвазян, неисправность домкрата изучают. Сам пролет «строители извлекут кранами, которые используются на стройке». Она заверила, что инцидент не сорвет график строительных работ, которые «изначально ведутся с заделом».

По графику работы с надвижкой пролетов на морских участках планируется завершить в первом квартале 2019 года – к весне пролеты на участке между косой и островом Тузла будут выполнены в полном объеме. Ввод железнодорожного моста в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года.

Нештатная ситуация не повлияла на судоходство в Керченском проливе. Об этом сообщил ТАСС директор компании «Крымские морские порты» Алексей Волков. «По судоходным [путям] нет никаких ограничений», – сказал собеседник.

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Мост в Крым из Краснодарского края – самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая.

О вероятных причинах ЧП и особенностях его устранения газете ВЗГЛЯД рассказал профессор, научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев, который в составе госкомиссии участвовал в выборе места для строительства Крымского моста.

ВЗГЛЯД: Александр Ильич, что могло послужить причиной падения пролета Крымского моста?

Александр Васильев: Я представляю, что там случилось: вот опускают на домкратах пролетное строение в проектное положение, и, видимо, домкраты застопорились, перекосились. Обычно в таких случаях используют домкратные батареи. С одной стороны они опускаются, а с другой по какой-то причине стояли на месте, и в результате пролетное строение наклонилось и сползло в воду.

Александр Васильев (фото: imidis.com)

Слава Богу, обошлось без жертв и серьезных повреждений. Стопроцентной гарантии при строительстве никогда не бывает. Даже страховой полис, как говорил Остап Бендер, не дает стопроцентную гарантию. Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменить. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема.

Хорошо, что этот железнодорожный мост не соприкасается с автодорожным. Ведь в прошлом рассматривался проект сделать совмещенный мост. Вот тогда была бы большая неприятность. Мне понравилась организация строительства моста, было принято разумное проектное решение. Не стали гнаться за рекордными пролетами. Это касается как дорожной части, так и железнодорожной. Поэтому эта маленькая локальная беда не стала всеобщей. Если бы мост был вантовым, то при таком ЧП убытки были бы неисчислимыми, а здесь все это локально произошло.

ВЗГЛЯД: Насколько сложно будет поднять пролет?

А. В.: Строители говорят, что у них уйдет на операцию около 40 дней. Если постараются, то могут и раньше закончить. Здесь одно из двух: или они целиком смогут поднять этот пролет, или разрежут его и поднимут по частям. Что поделать – такая великая стройка! Совсем гладко никогда ничто не идет. Но я спокоен за этот мост. Протяженность Крымского моста – 19 километров. Это примерно 100 отдельных мостов. Поэтому инцидент – это не катастрофа.

ВЗГЛЯД: Могут ли при подъеме возникнуть дополнительные риски с учетом осеннего ненастья?

А. В.: Работы при сильном ветре запрещены, особенно крановые. Я бы не стал на их месте рисковать и работать при штормовых условиях. Но они поднимут. Это рабочий момент.

ВЗГЛЯД: Насколько часто происходят подобные инциденты при строительстве аналогичных сооружений?

А. В.: При строительстве моста на остров Русский случались пожары и прочие неприятности, но все успешно преодолели. Когда монтируют мосты за рубежом, такие падения тоже случаются. Недавно в Китае мост обвалился, с опор слетел. В Генуе тоже была трагедия не так давно. В Южной Корее был обвал моста в свое время, в Белоруссии. И в Казахстане падали пролетные строения. Все это происходит достаточно равномерно по миру. Здесь главное, чтобы общественность не начала паниковать.