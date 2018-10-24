В Сибири зафиксирован рост террористической активности

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Новосибирске отметил растущий уровень террористической активности и высокую вероятность проникновения международных террористов в регионы Сибири.

По его данным, только за девять месяцев 2018 года в Сибирском федеральном округе возбуждено 56 уголовных дел о преступлениях террористической направленности, передает ТАСС.

«Это обусловлено повышением уровня террористической активности в регионе, высокой вероятностью проникновения в сибирские регионы представителей международных террористических организаций, а также увеличением интенсивности трудовой миграции из стран Центральной Азии», – сказал Патрушев.

По имеющимся у него сведениям, объекты, расположенные в субъектах Федерации округа, находятся в поле зрения международных террористических и экстремистских организаций.

При этом более трети объектов и территорий в округе не соответствуют требованиям по антитеррористической защищенности, сообщил секретарь Совета безопасности России, уточнив, что, в основном речь идет об объектах культуры, спорта, а также культовых сооружениях. По словам секретаря Совбеза, это связано в том числе с нехваткой денег в региональных и местных бюджетах.

Патрушев подчеркнул, что деятельность спецслужб должна носить упреждающий характер и быть направлена на устранение причин и условий, способствующих совершению терактов.

Напомним, в конце сентября спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов предупредил о подготовке боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» к дестабилизации Центральной Азии.