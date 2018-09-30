Москва предупредила о подготовке ИГ к дестабилизации Центральной Азии

Директор Второго департамента Азии российского внешнеполитического ведомства Замир Кабулов заявил, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» перебрасывают в Афганистан выходцев из других стран Центральной Азии с целью дестабилизации обстановки в регионе.

«Эти люди перебрасываются не для того, чтобы воевать против иностранных войск в Афганистане, а чтобы подготовиться и дестабилизировать внутриполитическую обстановку в Центральной Азии», – подчеркнул спецпредставитель президента России по Афганистану в интервью телеканала RT.

Напомним, во вторник глава Антитеррористического центра (АТЦ) Андрей Новиков сообщил, что запрещенная в России международная террористическая организация «Исламское государство*» пытается создать новые опорные центры в Центральной Азии.