В школьных пособиях в Татарстане республику назвали «суверенным государством»

В Сети появилась фотография контрольной работы по предмету «родной язык» в Татарстане, где школьникам сообщается, что республика – это суверенное государство.

Фотография появилась в группе «Родительское сообщество Татарстана» в соцсети «ВКонтакте». Пост посвящен тому, что в одной из школ республики детям несмотря на официальный отказ от изучения татарского языка все равно его преподают.

При этом в контрольной работе по родному языку в одном из заданий написано: «Сообщите другу о том, что Татарстан – суверенное государство».

Напомним, в 1992 году была введена новая конституция Татарстана, в которой республика объявлена суверенным государством. Однако в 2001 году Конституционный суд России признал положения о суверенитете Татарстана не соответствующими Конституции России. После этого положение о суверенитете было убрано из конституции республики.

В записи не сообщается, в каком населенном пункте находится школа.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как в Татарстане навязывают школьникам уроки татарского языка.