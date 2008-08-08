Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана.

Согласно действующему законодательству, изучать языки народов России в качестве родного языка можно на добровольной основе по заявлению родителей. Русский язык как общегосударственный является обязательным предметом во всех российских школах. В прошлом году в Татарстане произошел скандал, вызванный тем, что детям всех национальностей навязывали изучение еще и татарского. Проблему решили, но, кажется, не все это поняли.

Министр образования республики Рафис Бурганов во время выступления на педсовете в Набережных Челнах заявил, что «классный руководитель может на колени поставить любого родителя», в том числе при выборе языка для изучения в школе.

Разумеется, родители вставать на колени не захотели. Наоборот, обратились к министру просвещения РФ Ольге Васильевой и генпрокурору Юрию Чайке с просьбами проверить Бурганова на соответствие занимаемой должности и, по возможности, привлечь к уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями.

«В этой части своего выступления перед учителями и администрацией школ Рафис Бурганов фактически призывает их оказывать давление на родителей в нарушение не только прав самих законных представителей, но и их несовершеннолетних детей, используя свой авторитет и должностное положение», – говорится в заявлении.

Бурганов попробовал оправдаться, отметив, что «классный руководитель должен смотреть за тем, чтобы была обеспечена добровольность выбора языка». «Классный руководитель во все времена был непререкаемым авторитетом не только для детей, но и для родителей, поэтому я выразил уверенность, что к этому вопросу (выбору родного языка для изучения в школах республики – прим. ВЗГЛЯД) учителя подойдут со всей ответственностью», – пояснил он свою позицию.

Так пояснил, что лучше было бы не пояснять.

Глава комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что заявление Бурганова – «это превышение должностных полномочий, и одно из предложений комиссии будет обратиться в прокуратуру с просьбой проверить, есть ли в поступке министра превышение должностных полномочий».

Кроме того, Бурганов нарушил принцип свободы выбора, полагает Дискин. «Должна быть свобода. Можно убеждать родителей выбирать национальный язык. Но выступать с соображениями психологического прессинга и давления на родителей – это грубое нарушение принципа свободы выбора», – подчеркнул глава комиссии ОПРФ.

При этом он призвал не считать, что заявление министра согласовано с руководством и отражает официальную позицию Казани.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов – человек очень аккуратный и взвешенный. Не надо рассматривать мнение министра как мнение всего руководства Татарстана. Я убежден, что есть разные мнения. Позиция министра известна, он большой ревнитель национальных языков. И это замечательно, это его работа. На мой взгляд, здесь мы имеем дело с эксцессом, когда эмоции оказались выше разума, перехлестнули через пределы допустимого. Если руководство республики поймет, что перехлест за пределы допустимого ставит Бурганова за пределами должности, это их решение. Если они поправят его, то это тоже их решение», – подытожил Дискин.

Владимир Путин в ходе заседания Совета при президенте по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле летом прошлого года заявил следующее: «Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации».

В ноябре прошлого года предшественник Бурганова – бывший министр образования Татарстана Энгель Фаттахов – подписал учебный план, в котором содержались требования по-прежнему изучать татарский в обязательном порядке, а преподавание русского вести на добровольной основе.

В прокуратуре Татарстана заявили, что министр вышел за пределы своей компетенции, и в начале декабря президент республики освободил его от должности.

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Теперь возникает вопрос, то ли это кресло «проклятое», то ли Бурганов все-таки поддался эмоциям и закон будет соблюдаться, а министерство не будет требовать от классных руководителей «давить» на родителей, чтобы те в «добровольно-принудительном порядке» записывали детей на изучение татарского языка.