Нежелающих выбирать татарский язык родителей предложили поставить на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов, комментируя нежелание некоторых родителей выбирать татарский язык в качестве родного для изучения в школах республики, выразил мнение, что «классный руководитель может на колени поставить любого родителя».

Фраза Бурганова, заявившего 28 августа на педсовете в Набережных Челнах, что «классный руководитель может на колени поставить любого родителя», в том числе при выборе родного языка для изучения в школе, не осталась без внимания родительской общественности, сообщает издание «Вечерняя Казань».

Возмущенные родители и школьники Татарстана обратились к министру просвещения России Ольге Васильевой, Генпрокурору Юрию Чайке с просьбами проверить Бурганова на соответствие занимаемой должности и по возможности привлечь к уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями, сообщает издание.

Активисты уверены, что «данное изречение является публичным и циничным призывом к нарушению законодательства России, высказанным должностным лицом при исполнении».

«В этой части своего выступления перед учителями и администрацией школ Рафис Бурганов фактически призывает их оказывать давление на родителей в нарушение не только прав самих законных представителей, но и их несовершеннолетних детей, используя свой авторитет и должностное положение», – полагают активисты.

Родители попросили главу Министерства просвещения России Ольгу Васильеву проверить Рафиса Бурганова на соответствие занимаемой должности министра, а также провести для сотрудников Минобрнауки Татарстана курсы по основам правовой грамотности.

Кроме того, активисты обратились к прокурору России Юрию Чайке и Татарстана Илдусу Нафикову с просьбой инициировать возбуждение уголовного дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Издание отмечает попытку Бурганова оправдаться за свои слова, заявив, что «классный руководитель должен смотреть за тем, чтобы была обеспечена добровольность выбора языка». При этом министр образования Татарстана выразил мнение, что классный руководитель «во все времена был непререкаемым авторитетом не только для детей, но и родителей». «Поэтому я выразил уверенность, что к этому вопросу (выбору родного языка для изучения в школах республики – прим. ВЗГЛЯД) учителя подойдут со всей ответственностью», – сказал Бурганов.

Напомним, Бурганов стал исполняющим обязанности министра образования и науки Татарстана 4 декабря 2017 года, сменив в этой должности Энгеля Фаттахова. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, с чем была связана отставка Фаттахова.