Депутат Госдумы не увидел давления в словах министра о способности учителя «поставить любого родителя на колени»

«Как гражданин и как министр он имеет право призвать родителей выбрать для своих детей изучение татарского языка… Он не давит, не дает приказы, инструкции», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов, комментируя слова министра образования Татарстана Рафиса Бурганова о том, что «классный руководитель может поставить на колени любого родителя».

Председатель думского комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов встал на защиту министра образования Татарстана Рафиса Бурганова.

«Министр образования отвечает за реализацию учебной программы, которую выбирают не родители. Наши родители немного ошибаются, думая, что у них есть право выбирать учебную программу и диктовать образовательному учреждению, какую учебную программу им выбирать. Это идет от незнания закона об образовании. Выбор учебной программы – это прерогатива школы на основании закона об образовании... Зная Бурганова и позицию министерства, могу сказать, что министр высказал свое желание, чтобы изучали родные языки», – заявил депутат.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в конце августа на педсовете в Набережных Челнах министр образования Татарстана Рафис Бурганов раскритиковал родителей, которые не хотят выбирать татарский язык в качестве родного для изучения в школах республики. Он выразил мнение, что «классный руководитель может на колени поставить любого родителя».

Гильмутдинов пояснил, что родители вправе делать выбор только в рамках утвержденной учебной программы. «Родители могут активно участвовать в определении дополнительных предметов в вариативной части учебной программы. Они могут определять, какой дополнительный предмет важно изучать детям – татарский или русский язык и т.д.», – сказал депутат.

По его словам, если родители «начинают диктовать условия при выборе учебной программы, то это, извините, уже полный бардак». «Если мы пойдем по этому пути, мы никогда никому не дадим путного образования. Министр образования как раз среагировал на ситуацию... Как гражданин и как министр он имеет право призвать родителей выбрать для своих детей изучение татарского языка... Он не давит, не дает приказы, инструкции. Надо подходить к этому адекватно и не придумывать ненужных обращений», – считает Гильмутдинов.

По его словам, закон дает право родителям на выбор изучения родных языков. «Этим правом должен воспользоваться каждый. Знание дополнительных языков еще никому не помешало. Это повышает его статус, возможности получить больше преференций. Здесь право родителей. Никто на них не давит. Родители начинают иногда перебирать со своими правами. Мы все родители и хотим, чтобы наши дети получали достойное образование, но это надо делать в рамках закона и в рамках утвержденных норм и программ. Мы все услышали жалобы родителей, которые в свое время изучали неродные языки. Мы эту ситуацию законодательно поправили. Нужно пользоваться этим моментом и следовать букве закона, утвержденных школой программам», – подытожил Ильдар Гильмутдинов.

Отметим, что слова министра осудили в Общественной палате. «На мой взгляд, это превышение должностных полномочий, и одно из предложений комиссии будет обратиться в прокуратуру проверить, есть ли (в поступке министра) превышение должностных полномочий», – сказал газете ВЗГЛЯД глава комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин.

По словам Дискина, в ближайшее время он проведет совещание комиссии, на котором будет рассмотрено предложение обратиться в прокуратуру с просьбой проверить, есть ли в заявлении министра превышение должностных полномочий.

Бурганов занял пост министра образования и науки Татарстана в декабре 2017 года, сменив в этой должности Энгеля Фаттахова, который был уволен в том числе в связи с вопросом о преподавании русского и татарского языков в школах республики.

Согласно новой редакции закона о родных языках, их изучение остается обязательным, но выбор конкретного языка за родителями учеников. Федеральные образовательные госстандарты «обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов России, изучения государственных языков республик России, родных языков из числа языков народов России, в том числе русского языка как родного языка».

Родители должны подавать заявления с указанием выбранного языка при приеме или переводе детей на программы дошкольного, начального общего и основного общего образования.